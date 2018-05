Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – “Non capisco le sue motivazioni”.i è abbattuto per la scelta dia “” che le ha preferito Giordano Mazzocchi e lui, dati anche i suoi comportamenti in trasmissione, non riesce ancora a farsene una ragione: “Nella villa quando ci siamo baciati aveva il cuore che le batteva fortissimo.Se è vero che io incarno la ragione – ha fatto sapere al Magazine di “Uomini e donne” - non avrei dovuto farle quell’effetto. Penso che il discorso che mi ha fatto non stia in piedi”.La coppia Nilufar-Giordano per lui è ancora un mistero (“È una coppia che non ho inquadrato. Non capisco il loro rapporto e quello che li lega. Non riesco a vedere quello che gli altri percepiscono”) e non nasconde di soffrire per quanto accaduto: “Da quello studio volevo uscire con lei. Sto male. Sono giorni che piango, ma so che è giusto andare avanti.Aspettavo di vederla in esterna, in puntata. Semplicemente di vedere i suoi occhi. E se non la incontravo la pensavo. I miei sentimenti sono ancora lì. Per me è stato un colpo di fulmine e non posso cancellarlo”.