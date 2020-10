Uomini e donne, Giulia Cavaglià contro Francesco Sole: «Se parlo io succede l'inferno»

Giulia Cavaglià e Francesco Sole si sono lasciata, ma ora l'ex protagonista di “Uomini e donne” torna a parlare del suo ex. Giulia Cavaglià si scatena sul social contro Francesco Sole: “Ti consiglio – ha fatto sapere su Instagram - di non tirare troppo la corda, se parlo io succede l’inferno”.

Leggi anche > Oroscopo di Paolo Fox del weekend, la classifica

Dopo l'addio infatti Giulia avrebbe lasciato una giacca da Francesco, che poi ha riportato a casa. Nell'indumento però ha trovato uno scontrino datato ottobre, segno che qualcuno l'ha indossata di recente senza che lei lo sapesse.

Giulia si è infuriata e lo ha fatto sapere dal suo account Instagram: “Sono veramente incazzat*. Vi è mai capitato di avere un ex fidanzato e di aver lasciato vestiti a casa sua? Nonostante si professi come l’uomo che ama le donne, come quello che sta male ed è triste perché questa relazione è finita, ti dico vergognati. Sono mesi che non ho la mia roba e mio padre deve venire a prenderla perché tu a me non apri e ti dico solo che ho trovato uno scontrino nella mia giacca”.

Il ritrovamento dello scontrino non passa in sordina: “Sono veramente curiosa di sapere chi usasse la mia giacca il 12 ottobre 2020, io questa giacca te la chiedo da 6 mesi. Perché per 6 mesi non è mai esistita e ora c’è lo scontrino che a 10 metri da casa tua qualcuno l’ha usata. Spero vivamente tu non l’abbia prestata a qualche zoccolett*, sei agghiacciante. Ti consiglio di non tirare troppo la corda, se parlo io succede l’inferno. Questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sei un millantatore, fatti un esame di coscienza”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Ottobre 2020, 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA