Oroscopo del weekend di Paolo Fox: Ariete e Vergine recuperano nei sentimenti, crisi per il Capricorno

Come ogni settimana conosciamo insieme l'oroscopo di Paolo Fox per il weekend. Amore, fortune a lavoro, ecco, segno per segno, cosa dicono gli astri per le giornate di sabato e di domentica.

ARIETE. Siete sottotono dal punto di vista sentimentale. Nel weekend la luna sarà contraria e questo vi richiederà molta pazienza. Sul lavoro sarebbe meglio cambiare aria.

TORO. Giornate buone per parlare di amore. Meglio prendersi tutto il tempo necessario per fare una scelta sul lavoro.

GEMELLI. In amore arrivano delle soddisdazioni, cercate di parlare con semplicità. In arrico novità professionali, ben vengano tutte le iniziative.

CANCRO. Alcuni di voi dovranno discutere di questioni sentimentali nel fine settimana. Non è il momento migliore per fare delle scelte, ma cercate di parlare con chiarezza.

LEONE. Luna in opposizione crea una certa instabilità. Potrebbero esserci brutti momenti in amore. Attenzione a mutui e investimenti.

VERGINE. Cielo positivo per i sentimenti. Alcune amicizie potranno portare buone opportunità. Giornate interessanti per il lavoro.

BILANCIA. I nati del segno potranno vivere una grande emozione. La luna favorevole aiuta l'amore. Sul lavoro ci sarà qualche problema ma le stelle aiutano.

SCORPIONE. La luna dissonante porta qualche dubbio in amore. Molte coppie discuteranno di soldi. Sul lavoro cercate di prendervi il tempo che serve.

SAGITTARIO. Dialogo in amore, ci sarà voglia di amare. Sul lavoro è meglio fare il punto della situazione, per il momento non arriveranno le risposte che aspettate.

CAPRICORNO. Meglio prendersi una pausa dai sentimenti. Momento interessante per il lavoro, avete più energia del solito.

ACQUARIO. Saranno giornate agitate, cercate di fare buon viso a cattivo gioco soprattutto sul lavoro. Cercate di non isolarvi.

PESCI. Siate cauti in amore, anche se la luna torna favorevole così come Venere. Migliora la situazione economica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 17:27

