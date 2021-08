Uomini e Donne, Costantino Vitagliano e Irene Casartelli: è amore?

Costantino Vitagliano, il tronista più famosi di Uomini e Donne, è di nuovo in love: la nuova fiamma sarebbe Irene Casartelli, modella e influencer 34enne, anche lei è diventata popolare dopo aver partecipato al programma di Maria De Filippi.

L'indiscrezione, riportata dal settimanale Nuovo, rivela che i due sarebbero legati da qualche settimana. Gli scatti pubblicati sulla rivista, li ritraggono sul lungomare di Milano Marittima mentre scherzano su un monopattino elettrico. I due si sarebbero conosciuti proprio per una campagna pubblicitaria fatta insieme e di lì sarebbe sbocciato l'amore.

Dopo aver provato a corteggiare l'ex tronista Aldo Palmieri, la Casartelli ha preso parte a Temptation Island nel 2016 come tentatrice di Luca, fidanzato di Mariarita. In seguito, non è più apparsa in tv.

Sembra archiviata, dunque, l’ultima storia d’amore di Costantino Vitagliano, quella con la ballerina russa Luba Mushtuk. I due sono stati legati per circa un anno ma hanno scelto di vivere il loro rapporto in totale riservatezza. Ora però sul profilo di Luba non ci sono più foto di coppia e Costantino è sempre più vicino a Irene Casartelli.

Ma Costantino Vitagliano mette sempre al primo posto sua figlia, la piccola Ayla, avuta cinque anni fa dalla modella Elisa Mariani. La storia d’amore è naufragata pochi mesi dopo il parto ma Elisa e Costantino hanno scelto di mantenere un buon rapporto per il bene della loro primogenita.

