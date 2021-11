U&D, Tina Cipollari e gli incontri con Kiko Nalli: «Se qualcuno facesse un passo indietro e si vergognasse...»

Tina Cipollari si sfoga sul social. Tina Cipollari, storica opinionista di “Uomini e donne”, il dating show di Maria De Filippi, è intervenuta su un gossip che corre sul web secondo cui si incontrerebbe segretamente con l’ex marito Kikò Nalli.

Tina Cipollari (Instagram)

U&D, Tina Cipollari e gli incontri con Kiko Nalli

Tina Cipollari interviene sul social per smentire con la forza le voci che la vogliono di nuovo e segretamente a fianco dell’ex marito Kikò Nalli, padre dei suoi 3 figli. Tina, con una serie di stories dal suo account Instagram, ha detto la sua sull'argomento: «Leggo con grande stupore – ha scritto la Cipollari sul social - queste notizie che nell’ultime ore stanno spopolando sul web e su qualche giornalino. È tutto spudoratamente falso. Lo ripeto. Kikò Nalli è il padre dei nostri 3 meravigliosi figli. Non lo incontro segretamente, ma condividiamo tutti i giorni del tempo per le esigenze e i bisogni dei nostri figli. Abbiamo un ottimo rapporto motivo per il quale non ci sono scadenze e giorni stabiliti da un giudice. Capiterà sempre di vederci insieme e quindi di essere pasto di quei giornali che devono riempire delle pagine vuote a qualsiasi costo. Ho sempre avuto paura delle cose fatte a “QUALSIASI COSTO”. Per me e i miei figli tutto questo non corrisponde a un problema perché sono dei figli sereni grazie a me e al padre. Ma attenzione perché con questo modo di fare subdolo e bugiardo, si può far molto male se qualcuno non ha le mie stesse certezze nella vita».

Tina ha poi concluso con l’ultimo post: «Ogni tanto se qualcuno facesse un passo indietro e si vergognasse sarebbe una bellissima svolta per tante persone. Un abbraccio a tutti».

