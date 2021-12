U&D, scoppia la rissa fra Armando Incarnato e Marika Geraci: «Ma vattene cafone!»

A “Uomini e donne” scoppia la rissa fra Armando Incarnato e Marika Geraci. I due hanno tentato un riavvicinamento non andato a buon fine e il confronto nello studio del dating show di Maria De Filippi è finito con urla e reciproche offese.

Marika Geraci (Instagram)

U&D, scoppia la rissa fra Armando Incarnato e Marika Geraci

A “Uomini e donne” un duro confronto fra Armando Incarnato e Marika Geraci. L’ex coppia, dopo essersi detta addio, ha tentato un riavvicinamento (non riuscito) per volere di Marika che si è recata a Napoli per andare a trovare il suo ex. All’arrivo però non ci sarebbe stato il benvenuto aspettato: «Mi ha risposto male al telefono – ha raccontato - e mi ha mandato a quel paese. Poi la sera in pizzeria mi ha detto che ero uguale a tutte le altre che ero lì per visibilità perché in puntata ero finita in penombra». La Geraci avrebbe poi trascorso il tempo da sola e lasciato la città senza neanche ottenere un saluto.

Armando Incarnato (Instagram)

Dal canto suo però Armando, una volta interpellato, ha raccontato una versione assolutamente diversa, in cui lui l’avrebbe invece portata in albergo per poi spiegarle che la loro storia era ormai finita.

Le sue parole hanno mandato Marika su tutte le furie: «Falso e finto! Come fai ad addormentarti la sera, con tutte le cazzat* che dici da quattro anni (…) Vattene cafone! Sei stato un pezzo di carne, freddo. Ti ho accarezzato il viso e mi hai respinto». la Geraci è scoppiata in lacrime, mentre Incarnato ha chiuso il discorso con un «Trovati un altro!».

