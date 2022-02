U&D, Ida Platano derubata, il racconto social: «Gli ho dato qualche cazzotto»

Ida Platano derubata per strada racconta la sua brutta esperienza su instagram. L’ex dama del trono over di “Uomini e donne” di Maria De Filippi ha fatto sapere di star bene, di aver reagito alle gesta del malintenzionato e recuperato la refurtiva: «Gli ho dato qualche cazzotto…».

Ida Platano (Instagram)

U&D, Ida Platano derubata, il racconto social

Ida Platano, fra le protagoniste del trono over di “Uomini e donne”, ha vissuto una brutta esperienza. L’ex dama infatti ha raccontato dal social di esser stata derubata nel centro di Verona, dov'era per vacanza, mentre era a passeggio con il figlio Samuele: «Mio figlio si è spaventato – ha raccontato ai follower - Ho cercato di calmarlo perché stavamo passeggiando e mi hanno rubato il telefono. Non so come ho fatto, mi sono accorta guardando dall’altra parte e mi sono chiesta “Ma cosa fa quello con il mio telefono in mano?”… La racconto veloce, gli ho dato qualche cazzotto ma lui l’aveva passato al suo amico, il telefono ormai ce l’aveva un altro. Ma che dirvi, l’ho recuperato. E sono contenta!».

Ida, dopo averli insultati, ha recuperato il telefono: «In conclusione Samuele mi ha detto che ha una mamma fortissima. E’ la prima volta che mi succede una cosa del genere, ho avuto una reazione così forte perché qualcuno aveva rubato qualcosa di mio. Volevo aggiungere al discorso di prima che ci sono state due donne che ci hanno aiutato tantissimo, soprattutto nel tranquillizzare mio figlio. Gli uomini invece non si sono smossi per niente».

