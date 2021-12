I retroscena di Federico Mastrostefano su Uomini e Donne: «La redazione mi invitò a scegliere…»

Torna in scena l’ex tronista di “Uomini e donne” Federico Mastrostefano. Federico Mastrostefano si è accomodato trono del dating show di Maria De Filippi ormai circa undici anni fa, quando alla fine del suo cammino in trasmissione ha scelto la corteggiatrice Pamela Compagnucci.

U&D, i retroscena di Federico Mastrostefano

Federico Mastrostefano è stato un celebre tronista di “Uomini e donne”. Federico, a distanza di anni, ha raccontato qualche retroscena del programma di Maria De Filippi, sottolineando che la sua avventura era poco movimentata e che ha “costretto” gli autori a spingerlo a prendere una decisione: «Ero un po’ personaggio inesistente – ha fatto sapere in un’intervista a “Today” - la redazione mi invitò a scegliere perché si rendevano conto che non andavo».

Un giorno però la sua avventura in tv è improvvisamente cambiata: «Forse perché avevo alzato un po’ il gomito, le ho baciate tutte e tre e da li è partito il mio personaggio. Maria nel dietro le quinte mi diede del pazzo, ridendo, e proprio quel giorno andammo a pranzo tutti insieme. Avevo voltato pagina, finalmente riuscivo ad essere me stesso».

La scelta finale di Federico Mastrostefano a "Uomini e donne" stata Pamela Compagnucci: «Che Pamela non me ne voglia, perché le voglio bene ed è una mia amica. Non avrei scelto nessuno, non ero pienamente convinto, infatti poco dopo la scelta ci siamo lasciati».

