Manuel Marascio e Isabella Recalcati si sono lasciati: «Non fatemi domande sulla relazione»

Manuel e Isabella sono stati una delle coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. I due sono usciti dal programma mano nella mano, mentre promettevano di impegnarsi per far andare avanti la loro bellissima storia d'amore. Manuel e Isabella erano stati anche ospiti a Verissimo per raccontare la loro favola che, tuttavia, sembrerebbe essere giunta al termine.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.

La fine della storia d'amore

Manuel Marascio e Isabella Recalcati si sarebbero lasciati, mettendo un punto alla loro storia d'amore.

«Mi chiedete continuamente come va la mia storia. Io non voglio creare polemiche o gossip, nè nulla! Vi chiedo col cuore di domandarmi altro! Grazie», ha scritto Manuel, alimentado ancora di più il sospetto sulla fine della loro storia d'amore.

