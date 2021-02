Wanda Nara, la dichiarazione hot a Icardi: «L'amore? È fare il suo dolce preferito ed essere la migliore a letto...». Lui reagisce così

Wanda Nara , la dichiarazione hot a Mauro Icardi: «L'amore? È fare il suo dolce preferito ed essere la migliore a letto...». Lui reagisce così. La showgirl argentina ha condiviso un post su Instagram che ha fatto subito il giro del web. Nella foto, Wanda Nara posa accanto a un dolce fatto da lei per il marito, ma è con la didascalia che spiazza i fan. Andiamo con ordine.

In occasione di San Valentino, la procuratrice ha condiviso con i fan una sua riflessione sull'amore: «San Valentino è... Cucinare per il tuo amore ogni giorno, aspettarlo con i migliori panini milanesi preparati da me alle 3 del mattino dopo una partita ... o semplicemente scendere in cucina all'alba e preparare i migliori club sandwich di pollo e avocado del mondo (solo perché ha voglia) preparagli i suoi dolci preferiti nel pomeriggio ... ed essere la migliore a letto ... compra tutto il resto con la sua carta ... ti amo».

Il messaggio piccante colpisce i fan, immediati i commenti: «La migliore donna del mondo...». E ancora: «Wanda sei troppo forte, fortunato Maurito». Al momento, l'attaccante del Paris Saint-Germain non avrebbe risposto alla dichiarazione d'amore via social.

Wanda Nara non è nuova a provocazioni hot sui social. Qualche giorno fa, la moglie di Icardi ha condiviso con i fan uno scatto super hot. Nell'immagine, Wanda Nara appare in tutto il suo splendore, microbikini nero e décolleté da urlo. L'ex opinionista del Gf Vip cinguetta maliziosa: «Chi si è svegliato da un pisolino più assonnato di prima?». Immediati i commenti dei fan: «Sei bellissima». E ancora: «Supersexy». Neanche a dirlo, boom di like.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 21:22

