Diletta Leotta , Can Yaman le chiede di sposarlo con un aereo sopra la casa del Gf Vip. Lei reagisce così. Pochi minuti fa, un aereo ha sorvolato la casa del Grande Fratello Vip con una dichiarazione d'amore davvero inaspettata. Soprattutto perché il messaggio non era indirizzato a nessuno dei concorrenti del reality. Ma andiamo con ordine.

Un velivolo ha sorvolato il giardino della Casa e il video inaspettato, condiviso sui social da Trash Italiano, ha fatto subito il giro del web. Nel testo una proposta di matrimonio: «Diletta vuoi sposarmi? Firmato Can Yaman». Insomma, il messaggio romantico non era destinato a uno degli inquilini, ma alla conduttrice di Dazn Diletta Leotta. In questi giorni alla ribalta delle cronache per la sua storia con l'attore turco Can Yaman.

L'incredibile proposta d'amore ha sorpreso i fan. Immediati i commenti sui social e c'è chi non crede alla veridicità della proposta. «Questo messaggio - scrive un utente - è la prova che gli aerei li inviano gli autori, altro che fan». E ancora: «Can Yaman ma davvero fai?». E ancora: «La coppia Leotta-Yaman è meno credibile di quella Adua-Zenga». Al momento, né Can Yaman, né Diletta Leotta hanno commentato la notizia dell'aereo con proposta al seguito.

L'ultima notizia relativa al flirt tra la conduttrice e l'attore è di appena due giorni fa. Nel giorno di San Valentino i due presunti fidanzati hanno condiviso uno scatto romantico al tramonto. Al momento, né Can Yaman, né Diletta Leotta hanno commentato la notizia dell'aereo con proposta di matrimonio al seguito. Fiori d'arancio in vista? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 17:55

