Wanda Nara, come sta la showgirl. In viaggio con Icardi: «La malattia? Non vado a curarmi all'estero, ecco la verità»

Wanda Nara è tornata sui social dopo il ricovero al pronto soccorso di Buenos Aires per alcuni malori. Dopo una iniziale preoccupazione dei fan, avvalorata dalle voci di presunte malattie, la moglie di Mauro Icardi ha fatto sapere tramite un post su Instagram che sta bene e sta facendo alcuni controlli per capire la causa del suo malore in Argentina. A chi ha paventato che fosse in procinto di partire per curarsi all'estero ha risposto: «Tutto falso, sto andando in Turchia con Mauro». Il marito è infatti stato ingaggiato ufficialmente dal Galatasaray.

Wanda Nara è pronta ad una nuova avventura in Turchia, insieme alla sua famiglia, nonostante ci siano ancora alcuni impegni lavorativi in Argentina che la porteranno a fare ritorno. Dopo aver confermato ai suoi fan che la sua salute fisica sta migliorando e che finalmente si sente bene, la conduttrice e procuratrice sportiva ha mostrato ai suoi follower i suoi bagagli per la partenza e ha fatto un breve tour del jet privato con cui volerano fino ad Istanbul.

La famiglia Icardi è partita con un jet privato diretto in Turchia. Entrando nel jet, si possono notare postazioni di snack e cibo di qualsiasi tipo: dal dolce, al salato, passando per la frutta e tanto drink. Wanda ha mostrato anche i letti dove possono dormire durante il lungo volo e, sorridente ha fatto vedere come porteranno con loro gli animali domastici: il gatto dentro ad uno zaino oblò, mentre il cane dentro una borsa da trasporto per animali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 14:07

