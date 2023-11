Unica, Ilary Blasi racconta il "ricatto" di Totti: «Mi ha detto: smetti di lavorare, cambia numero e cancellati dai social»

di Redazione web

Ilary Blasi vuota il sacco su Francesco Totti. Il suo racconto con il divorzio dal marito è diventato un documentario su Netflix. "Unica" è uscito il 24 novembre. Un'ora e venti, nella quale Ilary ha ripercorso le tappe che l'hanno portata al divorzio da Totti, dopo vent'anni di relazione. Tra i racconti, anche un retroscena su un "ricatto" che l'ex calciatore avrebbe fatto alla showgirl.

Il ricatto di Totti a Ilary

Ilary ha raccontato delle chat con un amico, scoperte da Totti.

La risposta di Ilary

Una richiesta che, per Ilary, è stata inaccettabile: «Tra la mia vita e la tua, io scelgo la mia. Non è questo il modo di recuperare il rapporto», ha ammesso. Poi, in chiusura del documentario, ha scherzato: «A sapere prima dei tradimenti con Noemi, non mi sarei fermata al caffé».

