Totti-Blasi, Corona: «Sfiora l'analfabetismo ma strumentalizza i giornali, ora la prima rivelazione»

Lo scontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi diventa l'occasione per la 'vendetta' di Fabrizio Corona. Il 'fotografo dei vip', già nella giornata di ieri, aveva lanciato un duro affondo nei confronti dell'ormai ex coppia. E oggi torna all'attacco.

Totti-Ilary, Fabrizio Corona all'attacco: «Caro pupone e cara caciottara, ora racconterò la verità»

Totti-Blasi, Corona all'attacco

«Ora è giunto, caro pupone e cara caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi…prossimamente seguitemi. Stay tuned», aveva promesso ieri Fabrizio Corona in una storia su Instagram. Lo stesso Corona aveva poi iniziato a postare nuovi aggiornamenti, tra cui la foto di una misteriosa ragazza bionda, apparentemente di nome Martina.

Totti, Nuccetelli a I Fatti Vostri: «È rinato grazie a Noemi, l'amore però è un'altra cosa»

Totti-Blasi, Corona: «Io so cosa vuole dire»

Fabrizio Corona inizia poi a commentare l'intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera. L'ex calciatore parla dell'amante di Ilary Blasi, spiegando che si tratta di una persona completamente estranea al suo mondo e che non avrebbe mai pensato potesse avere una relazione con la moglie. «Nota bene: qui è il vero problema, che crea un altro problema di cui nessuno parla e parlerà» - scrive Corona - «Le notizie sono all'interno delle parole... Cosa vuole dire er Pupo... perché questo choc... io lo so!». Il vero affondo, come un fiume in piena, arriva però nella storia successiva.

Corona: «Totti sfiora l'analfabetismo e strumentalizza i grandi giornali»

«È risaputo che nei periodi di piattume e crisi come questi che stiamo vivendo, le vicende di gossip prendono il sopravvento su tutto. Questa è una storia italiana che dire di gossip è riduttivo, visto che i maggiori media di informazione non fanno altro che ricamare sulla vicenda» - scrive Corona - «Ancora peggio, i giornaloni blasonati come il Corriere si prestano a pubblicare a piena pagina delle dichiarazioni manipolatorie di uno che sfiora l'analfabetismo. Questa vicenda, come ho detto ampiamente, mi tocca da vicino non perché gossip...».

Totti: «I Rolex presi da Ilary. Ha svuotato la cassetta di sicurezza insieme a suo padre»

Totti-Blasi, Corona: «Alle 18 la prima rivelazione»

«Cerco di far capire in tutti i modi all'opinione pubblica che è una grande presa in giro che descrive alla perfezione il mondo malato dell'informazione italiana e della televisione. Non si possono strumentalizzare i quotidiani a proprio uso e consumo» - continua Corona - «Ok, se proprio vogliamo farlo, facciamolo fino in fondo. Visto che i due splendidi piccioncini non fanno nomi e cognomi, toccherà a qualcuno farlo. Alle 18 incominciamo con la prima rivelazione...».

Totti-Ilary, Fabrizio Corona all'attacco: «Caro pupone e cara caciottara, ora racconterò la verità» https://t.co/ati4oqTXQy — Leggo (@leggoit) September 11, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA