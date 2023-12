Stefano De Martino, sopreso con una donna misteriosa in giro per Milano: ecco chi è

di Marta Goggi

In quest'ultimo periodo Stefano De Martino è stato travolto dalle accuse di Belen Rodriguez, che ha raccontato i continui tradimenti dell'ex ai microfoni di Domenica In. Stefano De Martino è di nuovo al centro del gossip dopo essere stato sopreso in compagnia di una donna già apparsa nella sua vita.

L'indiscrezione

Come riporta Gente, Stefano De Martino è stato sorpeso per le vie di Milano in compagnia della sua ex, Gilda Ambrosio. Secondo quanto riportato i due sarebbero usciti dallo stesso appartamento e poi cenato insieme. Il settimanale identifca la donna misteriosa con Gilda Ambrosio, già precedentemente legata al ballerino. I due però hanno sempre negato di aver avuto una relazione, anche se sono in molti a rimanere convinti del contrario. Quale sarà la verità?

