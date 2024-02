Sophie Codegoni e la prima parola di Celine Blue. La reazione di Alessandro Basciano

di Dajana Mrruku

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono molto vicini negli ultimi giorni, complice la presenza di entrambi al Festival di Sanremo: lei inviata di Chi Magazine e lui per altri impegni di lavoro. Insieme a loro anche la piccola Celine Blue, la loro prima figlia. Nonostante la coppia si sia lasciata da mesi, Celine continua a essere la persona più importante per entrambi e i due stanno cercando di ritrovare la serenità per garantire alla figlia una crescita serena e gioiosa. La figlia cresce ogni giorno di più e inizia già a pronunciare le prime parole.

La prima parola di Celine

Celine Blue sta pronunciando le prime parole, o almeno è quello che sembra dalle storie su Instagram di Sophie Codegoni. La modella si impegna costantemente a fare lo spelling della parola "mamma" perché vorrebbe che fosse la prima parola della figlia, ma Celine sembra avere altri piani, visto il continuo «Pa pa pa pa» che pronuncia nelle storie Instagram di Alessandro Bascioni, dove si sente anche la voce di Codegoni.

Il papà è molto fiero della figlia che riesce a pronunciare la parola, mentre la mamma cerca ancora di farle pronunciare la fatidica parola.

