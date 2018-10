Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è tornataLa conduttrice della prima stagione di “Temptation Island Vip”, programma seguito da Leggo.it e arrivato alla puntata finale che verrà trasmessa stasera, ha messo fine alla sua relazione con, figlio di Nicola, attuale marito di Mara Venier.La relazione è durata sette anni e la rottura (ufficialmente) è recente, ma già durante l’estate erano state pubblicate alcune immagini di Gerò in barca assieme a un’altra donna.La Ventura comunque torna in famiglia ed è stata fotografata da “Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola domani, al ristorante con l'ex marito Stefano Bettarini e il resto della famiglia per festeggiare il ventesimo compleanno del primogenito Niccolò.Simona e l’ex Bettarini in fondo si sono già rivisti spesso, proprio a Temptation Island, dove Stefano ha partecipato come concorrente assieme a Nicoletta Larini.