Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

prende parola dadopo l’ultima puntata deldove, come riportato da Leggo.it , ha parlato di lui. Silvia Provvedi, che assieme alla sorella Giulia ha già partecipato a XFactor e L’Isola dei Famosi, è reclusa nella casa e ieri sera, in un fiume di lacrime e fra l’applauso del pubblico ha dichiarato di non essere più innamorata di, ma che parlarne le fa ancora molto male.Lei gli è stata vicina mentre era in carcere e lui per tutta risposta, ha sottolineato in un fiume di lacrime, ha fatto sapere in un’intervista a “Verissimo” che gli unici amori della sua vita sono stati l’ex moglie Nina Moric e Belen Rodriguez. Infine ha chiosato: «Quando il personaggio mangia la persona non finisce mai di fare show». A dare man forte a Silvia anche la conduttriceche è intervenuta a favore della concorrente con alcune frecciatine contro l'ex re dei paparazzi.Il pubblico e gli altri reclusi naturalmente si sono schiarati commossi dalla sua parte e la cosa ha dato non poco fastidio a Fabrizio che appunto è intervenuto attraverso i social. In una stories su Instagramha avuto parole di fuoco: “Mi faccio una risata e vi dico che presto vi farò fare grandi risate – ha velatamente minacciato - Non sono come gli altri, dico sempre quello che penso. Ieri sera ho visto la puntata del GF. Soprattutto verso la fine mi sono scattati degli strani impulsi. Quegli impulsi che quando mi scattano mi fanno combinare una serie di guai non per cose dette da chi doveva dirle, ma da altri. Detto questo il cuore per le persone a cui voglio bene ce l’ho, non è vero che non ce l’ho. Provo a stare calmo, ho altre priorità in questo momento".In un post su Instagram ha poi aggiunto, taggando lary Blasi: "Parlate, parlate...Usate pure la mia immagine, ma almeno imparate a farlo, non mi sembra che i risultati siano stati vincenti. A breve vi spiegherò il significato della parola #storytelling #vivalaliberta #ogniriferimentoèpuramentecasuale @gf_vip3 @ilaryblasi"