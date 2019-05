Il piccolo è pronto per essere introdotto oggi anche alla bisnonna, la regina Elisabetta. «Un un carattere dolcissimo, è davvero calmo», ha detto Meghan nelle prime parole pronunciate di fronte ai media dopo il parto. «È stato un sogno», ha aggiunto, sorridente al pari di Harry.





Harry e Meghan sono apparsi entrambi emozionati e molto felici. Quando lei ha parlato del carattere calmo mostrato dal bebè in queste prime ore di vita, sono scoppiati all'unisono in una risata: «Non so proprio da chi abbia preso», ha scherzato lui, noto in gioventù come il principe più scapestrato di casa Windsor. «È un'esperienza magica, davvero meravigliosa», ha poi ripreso Meghan, elegante e vestita di chiaro: «Ho i due più bei ragazzi del mondo e sono realmente felice», ha continuato rivolgendo lo sguardo al figlio neonato, tenuto in braccio dal marito. «Essere genitori è grandioso e meraviglioso - le ha fatto eco il duca di Sussex, in giacca e cravatta -, sono passati solo due giorni e mezzo o tre, ma siamo semplicemente entusiasti di avere il nostro piccolo fagotto di gioia».

Ultimo aggiornamento: 14:29

Mammae papàhanno presentato al mondo il loro primogenito. Ilha fatto la sua prima apparizione ufficiale oggi 8 maggio 2019, a due giorni dalla nascita.Il bambino, di cui ancora non si conosce il nome, è apparso fasciato in una coperta panna e berrettino, tra le braccia del papà vestito in abito grigio. Mammaè raggiante, anche lei vestita in coordinato con il piccolo, e appare in ottima forma dopo il parto.Il piccolo - settimo in linea di successione al trono e il cui nome non è ancora stato annunciato - ha fatto oggi la sua prima apparizione pubblica, durante un 'photocall'. Meghan e Harry hanno preferito mantenere il riserbo attorno alla nascita del loro primo figlio, rinunciando a presentarsi alla stampa subito dopo il lieto evento, come fatto invece per i loro tre figli dalla Duchessa di Cambridge, Kate Middleton e dal marito, il principe William, Duca di Cambridge.