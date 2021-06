Romana Petri ospite di "Oggi è un altro giorno": «Da giovane solo fidanzati bruttini... per colpa di mio padre»

A “Oggi è un altro giorno” ospite di Serena Bortone su RaiUno la scrittrice Romana Petri, figlia del cantante lirico Mario Petri. Romana Petri, a “Oggi è un altro giorno” ha parlato del rapporto col padre e del suo ultimo romanzo, “La rappresentazione”.

A “Oggi è un altro giorno” ospite di Serena Bortone, la scrittrice Romana Petri ha ricordato il padre, il grande artista Mario Petri: “Avendo un padre bellissimo, affascinante, intelligente- ha raccontato a Serena Bortone - da ragazzina per opposto sceglievo solo fidanzatini brutti, era una reazione. Ho capito un po’ tardi che i belli mi piacevano, forse non li volevo mettere in competizione… Con lui ho conosciuto grandi artisti come Sergio Leone e la Callas, stupenda ma purtroppo nella fase decadente nella sua vita”.

Nei suoi libri parla spesso dell’odio che c’è nelle famiglie, dove invece dovrebbe regnare l’amore: “Troppa famiglia fa male. A forza di stare tutti insieme, questo eccesso può portare a cose negative. Poi dalla nascita ai dieci anni si forma l’individuo ed è difficile che le famiglie in qualche non diano vita a dei traumi. La famiglia solo felice, stereotipata, quella da romanzo, in realtà non esiste”.

Presente negli scritti di Romana Petri anche il sentimento di gelosia degli uomini per le donne: “Tutti i miei uomini sono stati complicati da questo punto di vista, tranne mio figlio che è un mio grande sostenitore. Si è sempre gelosi di chi si è accanto, di chi si conosce. Non mi comunicavano direttamente questo sentimento, ma lo lasciavano trapelare e si vedeva che a un certo punto dava fastidio, quindi tutte le mie storie sono finite. Ora sono innamorata di una cane, che si chiama Nando…”.

