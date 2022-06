Roberto Alessi, la denuncia: «Mi hanno hackerato Instagram, chiedendomi dei soldi»

Disavventura per Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000, ha comunicato che il suo profilo Instagram è stato hackerato. Ma cosa è successo? Qualcuno, non si sa bene come, è riuscito ad introdursi illecitamente sul profilo social del giornalista, cambiandone la password, e impossessandosene.

«Ho un messaggio importante per chi mi segue su Instagram» la premessa in un video diffuso in queste ore dal giornalista. «Io uso Instagram soprattutto per il lavoro e purtroppo il mio profilo Instagram è stato hackerato e ora non sono più proprietario, non ho ne password ne account, del mio profilo».

Roberto Alessi ha voluto diffondere questo messaggio con la speranza che arrivi a fan e conoscenti, evitando che gli stessi possano essere a loro volta presi di mira dagli hacker: «Perchè dico questo, ci sono persone che mi scrivono anche su questione delicate su Instagram e non vorrei che queste persone, che per altro mi hanno già chiesto dei soldi inviandomi un WhatsApp con un numero nigeriano, approfittassero dei miei contatti per in qualche modo arrivare a questi miei amici o a queste persone».

E, poi, l'ammonimento: «Quindi non usate, fino a che io non faccia un altro comunicato, il mio account Instagram e se avete bisogno di me sapete come trovarmi».

Attraverso il verbale di querela presentato da Roberto Alessi a carico di ignoti, si apprende che il numero denunciato dallo stesso giornalista è lo 002348161526795. Questa mattina, alle ore 8:32, lo stesso numero ha mandato un messaggio WhatsApp al giornalista nel tentativo di estorcere del denaro allo stesso. Il numero è già stato bloccato da Roberto Alessi, senza ovviamente «dare seguito alla richiesta», così come si legge nel verbale. Inoltre Alessi si è accorto che anche il suo profilo Facebook era stato «rubato», ma a differenza di Instagram «la foto profilo – ha specificato – era stata sostituita con la foto di un ragazzo di colore».

