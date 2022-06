Francesca De Andrè, il papà Cristiano: «Spero metta la testa a posto»

Le confessioni di Cristiano De André. In una lunga intervista, rilasciata al Corriere della Sera, il figlio di Fabrizio ha parlato di tutte le difficoltà legate al cognome impegnativo che ha ereditato e, a sua volta, riversato sui figli. L'unica, però, ad approcciarsi al mondo dello spettacolo è stata Francesca che ha partecipato al Gf Vip. E' recente il suo drammatico racconto della violenza domestica subita. «È un momento difficile per Francesca - rivela il padre Cristiano - lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi. E questo forse è il punto più basso che abbiamo raggiunto».

Nelle sue parole, il cantautore ha sottolineato la propria decisione di tenere lontana dai riflettori la vita privata, contrariamente a quanto fatto dalla figlia. Nonostante il momento delicato vissuto dalla figlia, l’artista non sembra essere stato presente per lei. I rapporti tra i due, d’altronde, sono tesi da molti anni, soprattutto dopo la scelta, da parte di Francesca, di parlarne a gran voce nei vari salotti televisivi, soprattutto da Barbara d’Urso. La stessa Francesca ha confermato di essere ormai in via di guarigione grazie all’aiuto dei suoi più cari amici, senza menzionare la famiglia.

