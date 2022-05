Rita Dalla Chiesa derubata al cimitero: «Mi ha infilato la mano nella borsa...». Cos'è accaduto

Brutta disavventura per Rita Dalla Chiesa: la conduttrice tv, sul suo profilo Twitter, ha raccontato di essere stata derubata mentre si trovava al cimitero, da un ambulante che le ha infilato la mano nella borsa. «Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia cognata, ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermene una in regalo, e mi ha rubato tutti i soldi… Non aggiungo altro», scrive Rita.

Tra i commenti in tanti cercano di consolarla per la disavventura: «Invece di ringraziarti perché gliene hai comprata qualcunoa ti ha pure derubato, che tristezza e vergogna», scrive una utente. «Non si può stare mai tranquilli», scrive Gianmaria.« Purtroppo oramai non puoi fidarti di nessuno - scrive un altro - ma almeno lo hai denunciato?». «No, e chi potevo denunciare? Passava con i fiori e io glieli ho presi...», risponde la Dalla Chiesa. Ma c'è anche chi la rimprovera: «Ma io dico, acquistare da un fioraio che paga le tasse no? Perché alimentare il mercato degli abusivi?», scrive Monica.

