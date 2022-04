Regina Elisabetta, preoccupanti strascichi dopo il Covid: cos'ha rivelato per la prima volta

LOLNEWS.IT - La Regina Elisabetta si appresta a spegnere 96 candeline il prossimo 21 aprile e si sta riprendendo da una serie di infausti eventi: Non solo vicende familiari ma anche di salute con il Covid che l’ha messa ko per qualche settimana. Soltanto ora e per la prima volta ha parlato dei sintomi della malattia, durante l’inaugurazione virtuale di un nuovo reparto del Royal London Hospital. Le parole che fanno preoccupare i sudditi (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

