Raimondo Todaro e Francesca Tocca allontanano le voci di una crisi con una foto sexy: «Ciao scemo»

Francesca Tocca e Raimondo Todaro fanno coppia fissa ormai da 15 anni e sono sposati dal 2014, hanno una bambina, Jasmine, di 10 anni. Dopo una crisi vissuta qualche anno fa, i due si sono riappacificati, salvo poi, quest'estate, essere di nuovo protagonisti di alcune voci che davano per certo un altro momento complicato. Proprio nel suo ultimo post, però, Francesca ha smentito tutto pubblicando una foto sexy insieme al marito.

Raimondo Todaro choc a Verissimo: «Ho avuto due tumori». Poi la confessione su Francesca Tocca

Raimondo Todaro, matrimonio al capolinea con Francesca Tocca: «Ecco i retroscena»

Il post Instagram di Francesca Tocca

«Ciao scemo» scrive Francesca Tocca come didascalia del suo ultimo post che la ritrae in camera da letto, mentre, scatta un selfie allo specchio. La ballerina è seduta sul letto e il suo smartphone le copre il viso, dietro di lei c'è Raimondo Todaro che la guarda con occhi sognanti. I due, nonostante le molte voci di una crisi e, addirittura, di una separazione imminente, hanno, però, smentito tutto con questo scatto bollente che ha riscosso molto successo tra i loro fan. Infatti, in tanti si sono complimentati per la grande bellezza di Francesca ma, in molti hanno anche evidenziato quanto sia bello Raimondo.

Raimondo Todaro è stato uno dei primi ospiti della nuova edizione di Verissimo e, proprio durante la sua intervista con Silvia Toffanin, ha smentito la crisi con Francesca Tocca: «Va tutto bene. Siamo birichini. Ci amiamo tanto, come in tutte le coppie ci sono alti e bassi. Quest'estate abbiamo avuto una discussione in un ristorante. Siccome Francesca è molto impulsiva, si è alzata per schiarirsi le idee e il giorno dopo hanno detto che abbiamo litigato.

