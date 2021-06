La principessa Charlene di Monaco operata alla testa per la seconda volta: complicazioni dopo il primo intervento

Per la prima volta in dieci anni la principessa Charlene di Monaco non festeggerà con il marito Alberto l'anniversario di matrimonio perché si trova in Sudafrica, suo Paese d'origine, dove è stata operata per la seconda volta alla testa. Non è possibile sapere quando potrà rientrare a Montecarlo perché è in riabilitazione. Il mese scorso aveva subito un primo intervento che ha reso necessario ricorrere nuovamente ai ferri. Sono subentrate, infatti, delle complicazioni.

La principessa Charlene operata

Il mese scorso l'ex campionessa di nuoto è stata operata a causa di un'infezione otorinolaringoiatrica, contratta durante la visita nel paese dov’è cresciuta. «Quest’anno sarà la prima volta che non sarò con mio marito per il nostro anniversario di nozze a luglio, il che è difficile e mi rattrista - si legge nel comunicato di Palazzo, fatto pervenire al People - . Tuttavia io e Alberto non abbiamo avuto altra scelta che seguire le istruzioni del team medico, anche se è stato estremamente difficile. Lui è stato il supporto più incredibile per me».

Charlene operata, la riabilitazione

Il 23 giugno è stata sottoposta a una nuova operazione per le complicazioni legate alla prima. Non le è dato sapere quando potrà tornare alla vita normale, ma saranno ancora una volta il marito e i gemellini ad andarla a trovare. «Le mie chiacchierate quotidiane con Alberto e i miei figli mi aiutano a tenere alto il morale - ha aggiunto Charlene nella dichiarazione ufficiale - ma mi manca molto la loro presenza. Sono stata fortunata a ricevere la loro visita in Sudafrica ed è stato meraviglioso vederli, non vedo l’ora di essere di nuovo insieme a loro». Intanto, con un post ha ricordato l'anniversario di nozze del primo luglio «Felice anniversario Alberto. Grazie per avermi dato i nostri bellissimi bambini».

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Giugno 2021, 10:46

