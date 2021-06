Meghan Markle, Carlo risponde a Harry e lo taglia dalla foto di famiglia: «Mantenuto economicamente fino all'estate scorsa»

Il principe Carlo non ci sta, risponde al figlio Harry e rettifica quanto trapelato da Meghan Markle. Gli attenti osservatori dei gesti della Famiglia Reale avevano già notato qualcosa di strano negli auguri social al primogenito William quattro giorni fa, segno che i rapporti non sono più quelli di una volta. Carlo ha mantenuto finanziariamente i duchi di Sussex fino all'estate scorsa e sperato che la Megxit non li allontanasse definitivamente. Dopo l'intervista a Oprah Winfrey e le accuse di razzismo l'erede al trono non ha potuto nascondere la delusione.

Meghan Markle, Carlo taglia Harry dalla foto

Nel giorno del compleanno di William, il 21 giugno, nella foto ufficiale diffusa da Clarence House, la residenza del principe Carlo e della duchessa Camilla, si vedono il principe William, la duchessa di Cornovaglia e il principe Carlo che applaudono seduti nella tribuna di un evento non specificato. Lo scatto risale al 10 settembre del 2014 nell'Olimpic Park di Londra, il giorno dell'inaugurazione degli annuali Invictus Games, la manifestazione sportiva patrocinata proprio dal principe Harry. Il marito di Meghan sedeva accanto a loro, ma è stato volutamente tagliato dalla foto.

Meghan Markle, la replica di Carlo

Sui fondi reali viene precisato che Harry e Meghan hanno ricevuto finanziamenti significativi fino all'estate del 2020 dopo aver annunciato la scelta d'abbandonare lo status di membri senior della Royal Family nel gennaio precedente e averla messa in pratica da marzo: una precisazione in parziale contrasto con quanto affermato da Harry.





