Primo anniversario di matrimonio senza il suo Filippo: triste ricorrenza per la regina Elisabetta

Triste ricorrenza per la regina Elisabetta che oggi avrebbe festeggiato il 74mo anniversario di matrimonio. Questo è il primo che la sovrana trascorre senza il principe Filippo al suo fianco. La morte del duca di Edimburgo all'inizio di quest'anno ha posto fine alla lunga e storica storia d'amore. L'unico conforto al terribile lutto per la regina sono stati i tributi resi al marito nel Regno Unito e in tutto il mondo.

La coppia si è sposata il 20 novembre del 1947 nell'Abbazia di Westminster e ha trascorso più di sette decenni insieme fino alla morte di Filippo ad aprile scorso, all'età di 99 anni. La sovrana, che ha 95 anni, ha ripreso i suoi impegni solo di recente dopo essere stata costretta a dare forfait per colpa di un brutto mal di schiena al rito conclusivo delle commemorazioni del Remembrance Day in onore dei caduti di guerra, domenica scorsa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Novembre 2021, 23:26

