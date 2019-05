Pamela Prati, l'ex fidanzato Luigi Oliva: «Coinvolta in questa storia perché è una persona sola»

Venerdì 17 Maggio 2019, 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul caso “matrimonio di” interviene l’ex fidanzato, che con la compagnia di Mark Caltagirone ha avuto una love story durata otto mesi. Il post relazione non è stato facile, con ricorso ai legali e diverse frecciatine mezzo stampa, ma sull’identità del fantomatico imprenditore ha le idee chiare: “La cosa è palese, è un personaggio inventato”.L'iniziativa nno è certo stata presa dalla sua ex: "Pamela è una donna molto credente e intelligente- ha spiegato in un'intervista a "Vero" - Si è trovata coinvolta in questa storia perché è una persona sola. E, adesso si ritrova in qualcosa di più grande di lei. Non so cosa ci sia dietro, ma sicuramente qualcosa di delicato. Se mi chiedesse aiuto, il, gliela concederei perché il gossip è diventato televisione da macello. Sentire che viene presa in giro mi dispiace. Non la amo più, ma le voglio molto bene. Non riesco a odiarla”.La cosa non è fatta per avere visibilità: “Non ne ha bisogno, per questo credo sit trovi in una cosa più grande di lei, in un vortice. Il perché non lo so, ma posso assicurarvi che Pamela non è un’esibizionista, non è una che ama apparire (…) Per questo sono preoccupato, come è preoccupata tutta la gente che le vuole bene”.