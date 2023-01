Pago e Serena Enardu, matrimonio in vista: «Vogliamo invecchiare insieme»

di Redazione Web

Pago e Serena Enardu, matrimonio in vista? I due sono tornati a essere ufficialmente una coppia. Si vociferava da tempo per un ritorno di fiamma, ma alla fine a confermare l'amore ritrovato sono stati i due diretti interessati attraverso le storie condivise sui social: i Caraibi sono la meta che hanno scelto per le loro vacanze post Natale e per ufficializzare pubblicamente il loro amore.

Il ritorno di fiamma

Serena e Pago si sono promessi amore eterno, secondo quanto riporta il settimanale Chi, il loro desiderio adesso è quello di stare insieme e di non lasciarsi mai più: «Non ci sposeremo domani, anche se ne abbiamo parlato, ma di certo faremo le cose con calma, senza staccarci più. Mai più».

Al settimanale di Alfonso Signorini la coppia ha raccontato la ripartenza, coronata da una vacanza ai Caraibi fatta di acque cristalline e tanto amore. A volerci riprovare è stata Serena che ha chiesto all'ex compagno di organizzare un incontro per un caffè: «Pago è venuto a casa mia per salutare mio figlio Tommy, che andava a studiare negli Stati Uniti. Quel pomeriggio, a un certo punto, ho fatto in modo che rimanessimo soli per un caffè».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Gennaio 2023, 16:24

