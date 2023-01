Pago e Serena Enardu, amore ritrovato dopo anni di tira e molla: le foto dalla vacanza paradisiaca

di Redazione web

Pago e Serena Enardu sono tornati insieme dopo anni di tira e molla. Adesso il cantante e la ex tronista di Uomini e Donne hanno ritrovato l'amore, e a dimostrarlo ci pensano i due innamoratissimi in vacanza tra le acque cristalline dell'Isola di Saona, come documentano le storie Instagram condivise sui loro profili social.

L'amore ritrovato

A ufficializzare il ritorno di fiamma tra i due è stato proprio il cantante che attraverso varie storie pubblicate sul proprio profilo Instagram ha confermato che la sua compagna è ancora Serena. I due avevano partecipato a Temptation Island e lì la loro storia era terminata. Avevano poi provato a recuperare la loro relazione dentro alla casa del Gf Vip, ma nulla da fare: sembrava che il destino li avesse separati in modo definitivo. In realtà bisognava solo dare tempo al tempo.

Serena Enardu e Pago dopo un periodo di separazione hanno deciso di ritornare insieme. Il cantante comunque, ha scherzato sulla vicenda sui propri canali social dove ha pubblicato una storia citando una strofa del famoso brano di Achille Lauro, "Me ne frego". Pago ha infatti scritto: «Ci son cascato di nuovo», e sullo sfondo si vede Serena.

I due hanno deciso di coronare il ritorno di fiamma partendo alla volta della paradisiaca Isola di Saona, perla della Repubblica Dominicana. Relax, spiaggia e tanto sole. Pago e Serena hanno ritrovato la serenità insieme e adesso non sentono più il bisogno di nascondersi dal gossip. Tuttavia, difficilmente compaiono foto che li traggono insieme, ma i video sugli stessi luoghi frequentati dai due non sfuggono all'attenzione dei fan della coppia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Gennaio 2023, 10:33

