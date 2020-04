Pago lascia Serena Enardu e "vola" a Roma dalla ex Miriana Trevisan

Dopo la partecipazione a Temptation Island e il ritrovato amore al Grande Fratello Vip, Serena Enardu e Pago hanno trascorso parte della quarantena insieme ma il cantante ora ha lasciato l’ex protagonista di “Uomini e donne” per raggiungere l’ex moglie Miriana Trevisan.

Leggi anche > Federica Panicucci pronta a tornare a Mattino 5



Dal social Serena e Pago hanno pubblicato diversi post che li vedevano intenti nelle più svariate attività della vita domestica forzata e ambedue hanno ammesso che il lockdown e le relative ristrettezze hanno giovato alla loro relazione, costringendoli a confrontarsi senza scappare anche nei momenti più difficili.

Ora però Pago, come fa sapere “Chi” ha preso le valige, lasciato la Sardegna raggiunto l’ex moglie, già stellina di “Non è la Ra" e velina di “Striscia la notizia” Miriana Trevisan. I due infatti hanno un figlio insieme, Nicola, e il cantante ha voluto trascorrere del tempo con loro: “Il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago – spiega la rivista nelle “Chicche di gossip” - ha lasciato la Sardegna e la sua Serena Enardu per correre a Roma, con regolare permesso, dall’ex moglie Miriana Trevisan e dal figlio Nicola, per stare loro vicino in questo momento difficile”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA