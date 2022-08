Noemi Bocchi, parla l'ex gieffino Tommaso Eletti: «Avevo perso la testa per lei, non è il tipo di donna che credete»

Non c'è pace per Noemi Bocchi. La donna più chiacchierata dell'estate, che in questo momento, secondo indiscrezioni, si starebbe godendo le vacanze estive a Sabaudia, insieme a Francesco Totti, torna a far parlare di sé attraverso le parole di Tommaso Eletti.

Noemi Bocchi, parla l'ex gieffino Tommaso Eletti: «La conosco molto bene, non è il tipo di donna che credete»

Nel corso di un'intervista per Di Più Tv, l'ex gieffino ha rivelato di conoscere molto bene Noemi Bocchi e di essersene persino innamorato in passato. «Avevo perso la testa per Noemi, ci ho provato con lei ma non mi ha mai dato corda» ha spiegato Eletti al settimanale. «‘Il mio matrimonio è finito, ora la mia priorità sono i figli’, mi diceva».

Nonostante la fine della sua storia con Mauro Cauci, pare che la donna si vedesse già con l'ex capitano della Roma. «Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce – ha aggiunto Tommaso Eletti –. Anche perché, dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita. Quello che so è che una donna molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master, non so». Quello che è certo, conclude Eletti, è che Noemi non è una «mangiauomini», «non mi sembra proprio», anzi. «Per come la conosco avrà ponderato molto la sua scelta di stare con Totti». Parole che aiutano a tracciare il profilo di Noemi, di cui ancora si conosce troppo poco per provare a capire come sia nata la sua storia con l'ex calciatore.

