Stefano De Martino a "Verissimo": «Sono single e amo mio figlio, ma Belen mi ha sgridato»

Francesca Cipriani choc a "Verissimo": «Sul lavoro un uomo ha cercato di violentarmi»

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alla fine dello speciale disull'è il momento di ricevere e applaudire il vincitore dell'ultima edizione:. Il comico risponde alle domande dicon l'ironia che lo contraddistingue e svela alcuni retroscena: «La mia vittoria è stata una botta di c***».Sull'ipotetico complotto dei finalisti a scapito degli altri naufraghi chiarisce: «Avendo la stessa logica avevamo gli stessi bersagli, ma non è mai successo che votassimo tutti la stessa persona. Il motivo era che chi ha più o meno le stesse simpatie e antipatie in automatico vota le stesse persone».Sulla carriera e la fine del duo artisticodurato 37 anni, parla chiaro: «Sono venuto all'Isola per dire al mondo che sono ancora vivo dopo la morte di Andrea. Io riempivo i teatri, ma la gente non lo sapeva. Qualcuno mi ha anche detto: 'Adesso lei è da solo, il cachet non può essere lo stesso, è capace?' In televisione devi esserci altrimenti si dimenticano di te... Sono rimasto senza lavorare per un anno e mezzo... Mi sono trovato a debuttare a sessant'anni».Nino ha vissuto dei momenti drammatici negli ultimi anni con la morte di Andrea, il suo partner artistico, della sorella della sua compagna e dei suoi genitori.