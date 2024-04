Nicole Minetti trend su TikTok e X, perché si parla di nuovo di lei? Il legame con Gué Pequeno e cosa fa oggi

di Redazione web

Nicole Minetti è diventata un tormentone su TikTok. L'ex consigliera regionale del Pdl, con un passato da igienista dentale di Silvio Berlusconi e da showgirl, spopola sulla piattaforma social usata soprattutto dai giovanissimi. Un fenomeno la cui spiegazione è difficile da ricostruire, soprattutto perché sono in tanti gli utenti che utilizzano suoi meme, audio o video pronti a giurare che fino a poco tempo fa non avevano idea di chi fosse la quarantenne ormai fuori dalle cronache da anni.

Nicole Minetti su TikTok

A provare a dare una spiegazione al trend che porta Nicole Minetti nei "per te" degli utenti TikTok è stata La Repubblica. Sul social network spopolano i video che utilizzano vecchi audio della ex consigliera o caroselli con le sue foto, ma l'impressione è che non siano necessariamente utilizzati perché lei è Nicole Minetti. Piuttosto perché il suo aspetto, la sua mimica facciale e le sue dichiarazioni spesso oggetto della satira ben si prestano a diventare un contenuto virale. Anche se sono ormai oltre 10 anni che non è più un personaggio fisso nelle pagine di cronaca.

Su X e Google

A ribadire la riacquistata popolarità di Nicole Minetti ci pensa anche X (ex Twitter), dove da circa una settimana gli utenti stanno ricominciando a nominarla anche se - scrive qualcuno - «non sapevo chi fosse fino a 5 minuti fa».

Il motivo

Un'ipotesi della rinnovata popolarità di Nicole Minetti potrebbe essere un riflesso al ritorno di Gué Pequeno con "Come un tuono", il brano featuring Rose Villain. Il rapper e l'ex showgirl hanno avuto una relazione nel 2013, sarebbe quindi verosimile che i fan, interessandosi alla sua vita privata, possano essersi imbattuti nel nome di Minetti.

Cosa fa oggi

Sono in tanti, ad ogni modo, a chiedersi cosa faccia oggi Nicole Minetti. L'esperienza politica come consigliera regionale in Lombardia si è conclusa 2012. Nel 2019 la Cassazione ha confermato la condanna a 2 anni e 10 mesi per favoreggiamento della prostituzione nell'ambito del cosiddetto Rubygate, ma Nicole non è mai stata in carcere. Dopo la condanna, è comunque riuscita a rifarsi una vita lontano dall'Italia. Nel 2013 si è trasferita a Ibiza, dove ha lavorato come deejay, e pare che sia tutt'ora questa la sua occupazione.

