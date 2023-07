Natalia Paragoni: «La prima notte a casa con Ginevra, ansia per tutto. Fortuna che c'era nonna Michela»

di Redazione Web

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta da pochi giorni sono diventati neo genitori. La coppia ha annunciato la nascita della piccola Ginevra lo scorso 20 luglio. E nelle ultime ore, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha annunciato nelle sue Instagram stories di aver trascorso la prima notte a casa con Ginevra. Ma andiamo a vedere cosa ha detto l'influencer del dettaglio.

Per i genitori alle prese con le prime notti in bianco può sembrare una mission impossibile, una di quelle competenze per le quali ci vorrebbe una laurea. E lo sa bene Natalia Paragoni che nelle sue ultime Instagram stories ha pubblicato un selfie in cui mostra gli occhioni gonfi di stanchezza.

«Buongiorno mondo. La prima notte a casa e Ginevra è stata stupenda - ha scritto Natalia Paragoni a corredo della foto su Instagram -. Io come immaginavo sono andata in ansia per qualsiasi cosa. Per fortuna che c'era nonna Michela».

Insomma, l'ex corteggiatrice è partita prevenuta e ha chiamato i soccorsi per avere un supporto in questo momento del bisogno.

Domenica 23 Luglio 2023, 14:37

