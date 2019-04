Meghan Markle, il parto già durante questa settimana?

Le probabilità che la Duchessa di Sussex partorisca questa settimana sono attualmente pari a 2/1, il che renderà i prossimi due giorni i più probabili di tutti. La settimana seguente - dal 15 al 22 aprile - si trova invece al 4/1.

Ultimo aggiornamento: 19:27

e il principestanno per dare il benvenuto al loro primo figlio e proprio oggi i bookmaker britannici hanno stimato che, con ogni probabilità, il bimbo o la bimba arriverà già durante questa settimana. Così, almeno, riporta il giornale inglese The Sun. Mentre in precedenza si pensava che il nuovo arrivato (o arrivata) potesse condividere il compleanno con la Regina il 21 aprile (lei compirà 92 anni), ora sembra più probabile che potremmo ricevere la lieta notizia prima di domenica.