Meghan Markle odiata da tutte le donne di Corte, oltre a Kate anche Camilla ed Eugenia non gradiscono la sua presenza: ecco perché

Meghan Markle pare non piaccia proprio a nessuno a corte, almeno non alle donne. Che tra lei e Kate Middleton non scorresse proprio buon sangue è sempre stato noto, almeno dai rumors riportati dalla stampa locale, ma sembra che nemmeno Camilla e Eugenia di York abbiano particolare simpatia per la duchessa di Sussex.

La moglie di Harry pare che abbia generato diversi dissapori tra le donne reali, semplicemente con la sua presenza. Molti hanno notato un atteggiamento più rilassato di Kate da quando i due sono volati in Canada. . Dopo una giornata impegnativa al Commonwealth Service a Westminster Abbey per l’addio di Harry e Meghan alla Royal Family, la duchessa di Cambridge ha organizzato una cena a palazzo dove è apparsa raggiante e distesa

Camilla Parker Bowles, dal canto suo, non ha apprezzato il ritorno di Meghan, perché avrebbe oscurato la sua figura in più di un'occasione. Nello specifico pare non abbia gradito l'essere oscurata durante il suo discorso al Women of The World Festival contro la violenza domestica.

Eugenia di York, che sta organizzando le sue nozze, pare che tema di essere oscurata a sua volta dalla Markle. Nel caso in cui la invitasse tutti gli occhi sarebbero su di lei, nel caso in cui non dovesse venire tutti non parlerebbero d'altro.

