Meghan Markle «difficilmente rimetterà piede in Gran Bretagna»: le ipotesi sulla spaccatura nella famiglia reale

L'ultima visita del Principe Harry nel Regno Unito non ha visto la presenza di Meghan Markle al suo fianco e, ovviamente, questa rumorosa assenza ha suscitato nuove riflessioni e interrogativi sullo stato attuale dei rapporti tra i reali e sul futuro delle dinamiche familiari. Il suo viaggio in solitario, avvenuta in seguito alla notizia della diagnosi di cancro del Re Carlo, è stata breve e ha dato spazio a una serie di speculazioni sull'attuale distanza tra i membri della famiglia reale.





Le speculazioni su Meghan Markle

Questo evento, naturalmente, ha sollevato una serie di domande sul possibile ritorno di Meghan nel Regno Unito e sulle prospettive di una riconciliazione tra i membri della famiglia reale. C’è chi è pronto a scommettere che non avverrà mai, per una serie di motivi.

