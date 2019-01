MEGHAN MARKLE E LA CAMERETTA GENDER FREE

Harry tra tre mesi saranno genitori e intanto fervono i preparativi per il bambino in arrivo. La coppia sta ristrutturando completamente Frogmore Cottage, a Windsor, come loro futura residenza. Iammontano a un totale di 3 milioni di sterline, secondo quanto riporta la royal reporter di Vanity Fair Katie Nicholl, finalizzati ad ammodernare la struttura ma anche a creare unoInsommasta supervisionando personalmente il piano di preparazione per la nuova cameretta del bambino.Il royal baby avrà una cameretta gender-free ed ecologica, in pieno stile mamma. L'ex attrice americana è da sempre una convinta femminista che lascerà quindi piena libertà di espressione al proprio pargolo, ma è anche una convinta ambientalista, per questo la scelta di un ambiente che si adatti a un nascituro ma anche alla natura. Niente rosa e azzurro, sia perchénon vuole creare degli stereotipi, sia perché i genitori avrebbero scelto di non sapere il sesso del nascituro: la stanza va dai torni del grigio a quelli del bianco.Le vernici sono, ovviamente, sono composte utilizzando anche olio all’eucalipto e al rosmarino e sono prive di componenti animali. Una scelta vegana ed ecologica che rispecchia la filosofia della. Nella cameretta ci saranno anche finestre a prova di fuga di bambino e un eco-boiler da 50 mila sterline.