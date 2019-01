Loredana Lecciso esclusa dallo show su Al Bano Carrisi: ultimatum imposto da Romina Power?

Mercoledì 23 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C’è grande attesa per “55 passi nel Sole”, il programma Mediaset che celebra in due puntate la vita e la carriera di Al Bano Carrisi. Le due serata speciali, che andranno in onda il 23 e il 30 gennaio, racconteranno i successi del famoso cantante di Cellino San Marco, ripercorrendo la sua carriera artistica. Ma nello show si potrebbe registrare un’assenza rilevante: Loredana Lecciso.Secondo quanto riporta Spy, la soubrette salentina non parteciperò alla trasmissione perché non gradita a Romina Power. “Quella non la voglio” avrebbe tuonato l’ex moglie di Al Bano. Sembra addirittura che Romina abbia preteso una clausola nel contratto in cui è prevista l’esclusione di Loredana. Sarà andata davvero così?