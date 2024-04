I Me Contro Te si sposano dopo 12 anni insieme: «Il nostro amore è vero, non un progetto». La frecciatina a Chiara Ferragni

di Dajana Mrruku

Sofia Scalia e Luigi Calagna, meglio conosciuti come Luì e Sofì, i Me Contro Te, hanno scoperto il successo 10 anni fa e ormai sono dei veri e propri pionieri delle web star. Il loro pubblico di riferimento sono i più piccoli, che ormai sono cresciuti ma continuano a fermarli per strada per ringraziarli dei bei momenti passati insieme: «Ora ci fermano dei 18enni dicendoci che sono cresciuti con noi, assurdo. Siamo un po’ le "Cristina D’Avena" di oggi per l’effetto che lei ancora fa ai nostri genitori: magari noi saremo questo per gli adulti di domani. Ci rivediamo poi in chi, in passato, non si limitava nello spettacolo, cantando, recitando, come Celentano. Ci ritroviamo in quel genere di artisti completi», hanno detto durante l'intervista al Corriere della Sera, aggiungendo poi alcuni dettagli sul loro imminente matrimonio.

Luì e Sofì presto sposi

I Me Contro Te sono una coppia anche nella vita reale da 12 anni, e da 10 a questa parte tengono compagnia ai bambini con video su Youtube, film al cinema, merchandising di ogni tipo (dagli astucci per la scuola, alle uova di Pasqua). Il loro successo, tuttavia, non ha intaccato il loro amore: «Facciamo tutto con naturalezza, nessuno ci ha mai imposto nulla. I nostri personaggi siamo noi, una nostra caricatura. Non sentiamo nessuna pressione. Condividere l’avventura dei Me contro te ha rafforzato il nostro legame. Tra noi c’è vero amore e finchè ci sarà staremo assieme, ma non lo faremo certo in virtù del progetto». E il matrimonio che avevano annunciato qualche anno fa? «Stiamo iniziando a metterci la testa.

Poi la stoccata a Chiara Ferragni e alla fine del successo, poiché «l'insidia è dietro l'angolo».

La frecciatina a Chiara Ferragni

Luì e Sofì hanno raccontato la loro storia al Corriere della Sera: «Per noi niente è stato facile: siamo partiti da zero, da un paesino in Sicilia dove neanche si sapeva cosa fosse YouTube. Abbiamo costruito con determinazione e sacrifici ciò che abbiamo oggi, ed essendo stati tra i primi, molte cose le abbiamo scoperte sulla nostra pelle: l’insidia è dietro l’angolo». Quando chiedono loro se hanno mai pensato di affiancare la beneficenza alla vendita dei loro prodotti, la risposta è secca (vista la vicenda di Chiara Ferragni): «No, non abbiamo mai legato prodotti o eventi alla beneficenza e mai ne abbiamo parlato, la facciamo da sempre ma privatamente, così come siamo andati a trovare diversi bambini in case famiglia, ma senza pubblicizzarlo».

