Maria Grazia Cucinotta, gli auguri social per i 19 anni della figlia: «Ti amissimo»

«Auguriiiiiii Giulia Buon Compleanno amoreeee di mamma ti amissimoooo». Maria Grazia Cucinotta condivide così la gioia per il compleanno della figlia Giulia che ha compiuto 19 anni. Lei soffia sulle candeline della torta, la mamma condivide sui social la foto della ragazza durante la festa organizzata per lo speciale avvenimento. Pioggia di like e di cuoricini per un momento speciale che l'attrice ha voluto condividere sui social "incassando" tantissime reaction. Gente comune, fan e tanti vip hanno partecipato alla festa virtuale di Giulia Violati, nata dall'unione tra Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati.



