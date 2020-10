Maria Grazia Cucinotta: «Aggredita a vent’anni. Entrata nel portone uno sconosciuto mi ha seguita…»

Maria Grazia Cucinotta racconta una brutta esperienza subita in passato, quando è stata aggredita da uno sconosciuto. Maria Grazia Cucinotta, quando aveva 20 anni ed era in trasferta a Parigi per lavoro, è stata inseguita in un palazzo da un uomo che l'ha aggredita, ma alla fine per fortuna si è riuscita a salvare.

Leggi anche > John Travolta, il ricordo nel giorno del compleanno di Kelly Preston

Un terribile ricordo che Maria Grazia Cucinotta ha descritto anche nel suo libro, “Vite senza paura”: “Avevo 20 anni – ha confidato a “Diva e donna” – e mi trovavo in trasferta a Parigi. Stavo andando a fare un provino per una pubblicità. A scanso di equivoci: non ero truccata, ai provini pubblicitari porti solo il tuo book. Indossavo la tuta, la felpa… sono entrata nel portone e uno sconosciuto in giacca e cravatta è entrato dopo di me. Come tutte le donne sono crescita con l’abitudine di guardarmi alle spalle, ma non ho avvertito una sensazione di pericolo”.

Le cose poi però sono andate diversamente e per fortuna è riuscita a raggiungere la sua casa: “Mi ha preso di sorpresa, ha cercato di strapparmi la felpa e gli abiti. Sono scappata, mi ha inseguito per le scale. Sono entrata in casa. Tutto è durato meno di un attimo, ma sono cose che non dimentichi. E io mi sono salvata dalla violenza. Penso a cosa deve provare chi non ci è riuscita”. Si rende conto che reagire alla violenza è molto difficile: “Non c’è possibilità di reazione, a meno che tu non sia Nikita. La paura di paralizza, senti solo il battito del tuo cuore. Dopo pensi a quello che avresti potuto fare. C’è stato un momento in cui volevo prendere il porto d’armi”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA