Marcello Sacchetta, l'appello a Stefano De Martino: «Io il tempo per un amico lo trovo sempre. Mi manca la nostra amicizia»

di Redazione web

Marcello Sacchetta è tornato a parlare di Stefano De Martino e della loro amicizia. Qualche settimana fa, il ballerino aveva risposto alle domande dei suoi fan su Instagram e uno dei quesiti condivisi trattava del rapporto con l'ex marito di Belen Rodriguez. Marcello aveva spiegato: «Con Stefano c’è sempre stato un rapporto molto fraterno, ci sentivamo quasi tutti i giorni, ad oggi le cose sono cambiate per ovvie ragioni; lui sta facendo una carriera brillante ed è molto impegnato tra lavoro e famiglia. lo ho altrettante cose da fare ma per come sono fatto: io che do un valore importante ai veri amici cerco sempre uno spazio per rimanere in contatto. In modo ironico ho risposto ad una domanda ma non abbiamo litigato: avrà sicuramente molto da fare e sono sicuro che quando potrà si farà sentire (Sta di fatto che aspetto che mi chiami lui)».

L'intervista di Marcello Sacchetta

Marcello Sacchetta è stato intervistato da Nuovo Tv al quale ha spiegato il suo rapporto con Stefano De Martino: «Ho detto che l’ho chiamato mille volte, non mi ha risposto e aspetto che mi chiami lui, ma la mia in realtà voleva essere una risposta ironica.

Marcello Sacchetta, papà felice

Marcello Sacchetta è un papà molto felice: il suo bambino Romeo gli regala ogni giorno la felicità, così come la sua compagna di vita, la ballerina Giulia Pauselli. I due si sono conosciuti proprio all'interno della scuola di Amici e grazie alla danza tra loro è nato un fortissimo amore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA