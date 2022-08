Manuel Bortuzzo, parla il padre Franco: «A mio figlio non è piaciuto molto il Gfvip. Su Lulù...»

di Federica Portoghese

Franco Bortuzzo, padre di Manuel, torna a parlare dell'esperienza vissuta dal figlio, all'interno del Grande Fratello Vip, in un'intervista a Novella 2000. «Dopo l’esperienza che ha vissuto al Gfvip mio figlio non ama andare in pasto al gossip, ai social network e a gente che potrebbe attaccare una sua compagna solo in quanto tale. Manuel ora è felice e a me basta questo», ha dichiarato Franco che rivela: «Quelli sono stati momenti importanti per lui e che porterà sempre nel cuore. Solo che il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino a ora».

Un'esperienza non del tutto gradita quella che ha vissuto Manuel nel reality show di Alfonso Signorini. Il padre del nuotatore ribadisce inoltre che non è stato di certo lui la causa della rottura tra lo sportivo e la principessina Lulù Selassiè: «Sono rimasto deluso dal comportamento di tanta gente che ha cominciato ad attaccare me e la mia famiglia dopo che Manuel con un lancio di agenzia aveva lasciato la sua coinquilina del Grande Fratello Vip Lulù Selassié. Sono convinto di aver fatto bene a lanciare un campanello di allarme. Voglio proteggere mio figlio sempre». Franco Bortuzzo conclude: «Manuel non è un ragazzo che si fa convincere da me. Ha la testa sulle spalle. Pensi che la questione del lancio di agenzia l’ho scoperta in un secondo momento. Mio figlio ha fatto tutto da solo. Era convinto della sua decisione e lo ha spiegato anche in tv. Come si fa a non capirlo?».

Manuel ha intrapreso da poco una nuova storia d'amore con la giovane TikToker Angelica Benevieri, così volta pagina e dice definitivamente addio alla relazione con la principessina, che ormai pare sia soltanto un lontano ricordo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA