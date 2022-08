Valentino Rossi sogna un altro figlio con Sofia Novello: «Dopo Giulietta vorremmo un maschietto»

Dopo il ritiro dalla Moto Gp e la nascita di Giulietta, Valentino Rossi pensa già a fare progetti per il prossimo anno. Tra i buoni propositi del campione per il 2023 c'è quello di avere un altro figlio con la storica fidanzata Sofia Novello.

Valentino Rossi sogna un secondo figlio da Sofia Novello

Lasciate le due ruote, il Dottore, ora al volante dell'Audi R8 su cui si ripromette di collezionare nuovi traguardi, pensa ad allargare la famiglia. Sebbene la coppia non sia ancora convolata a nozze, Valentino Rossi vorrebbe avere un secondo bimbo, possibilmente un maschietto.

«Ci piacerebbe avere anche un maschietto», racconta l'ex campione alle pagine di Chi. «Ma non più di due figli». L’arrivo di Giulietta infatti ha portato con sé una grande gioia che ora la coppia vorrebbe moltiplicare per due con una nuova gravidanza. Il numero 46 confessa che avrebbe voluto subito un figlio maschio, ma la verità è che già pazzo della sua piccolina. «Lo avrei preferito, ma almeno non la metterò sulla moto». E chissà che il 2023 non porti con sé una lieta notizia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 14:49

