Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, storia finita? Il giallo del video social cancellato: «Non andavamo d'accordo»

Lucas Peracchi annuncia sul social la fine della sua relazione con la fidanzata Mercedesz Henger e poi cancella il video da Instagram. Da tempo si parlava di una crisi fra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger e l’ex tornista ha “temporaneamente” confermato le difficoltà che sta vivendo la coppia, per poi ripensarci e cancellare la sua confessione social.

Leggi anche > Olio vergine spacciato per extra vergine: il danno per i consumatori

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, storia finita?

Da tempo si parlava di una crisi fra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger e proprio l’ex tronista ha rotto per un momento il silenzio attraverso un video su Instagram. Dal suo account ha velocemente spiegato che ormai non andavano più d’accordo e che la storia era finita, per poi ripensarci e cancellare la sua confidenza ai follower.

La situazione sentimentale fra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger rimane un mistero e dai rispettivi account social, dove appaiono felici e sorridenti, non trapela nulla. L’ipotetica crisi però forse non rende troppo triste la mamma di Mercedesz, Eva Henger, che non hai mai visto di buon occhio la relazione della figlia con l'ex tronista oggi personal trainer.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA