Laura Freddi, super festa di compleanno per la figlia a tema Barbie: «A te che sei la mia vita»

di Cristina Siciliano

Una festa di compleanno tutta rosa e a tema Barbie. Perché questo era il sogno della piccola Ginevra, la figlia di Laura Freddi. Il sogno di tutte le bambine: la showgirl non bada a sorprese e ha organizzato una super festa di compleanno per i 6 anni della figlia Ginevra. Dai palloncini, tavoli, angolo trucco alla passerella per sfilare: tutto a tema e di rosa. Non manca il guardaroba, con abiti, cappelli e sciarpe per potersi trasformare in una vera Barbie.

Laura Freddi ha scelto come location il Monteverde Club a Roma, per l’allestimento e gli ospiti si è affidata a Spazio Lattementa di Guendalina Giorgi, a Sonia Gioia, Luca Fubelli e Rosa e per la mega torta ha deciso per Cavalletti, dessert shop.

Laura Freddi su Instagram

«A te che sei la mia vita,la mia speranza, la mia felicità, il mio amore più grande,a te amore mio che nascevi sei anni fa cambiando totalmente la mia vita, inaspettata desiderata più che mai, amore puro».

La showgirl ha aggiunto anche un altro post ringraziando lo staff che ha organizzato la festa di compleanno per la sua piccola Ginevra. «Grazie a tutti coloro che hanno collaborato perché si potesse realizzare la festa di barbie per i 6 anni di mia figlia. Tutto è andato proprio come lei immaginava, ancora auguri piccola mia».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 22:00

