Katia Follesa verso il divorzio da Angelo Pisani? «Il matrimonio è in forte crisi, sono già separati»

di Dajana Mrruku

Katia Follesa e Angelo Pisani sono una delle coppie più longeve della televisione. Insieme da oltre 20 anni, i due avevano già affrontato alcuni momenti molto difficili, soprattutto nel 2020, quando avevano raccontato di essere andati in terapia di coppia, riuscendo a risolvere alcuni in parte i loro problemi. Di recente i fan hanno notato che Katia ha trascorso la Pasqua a Londra insieme alla figlia Agata e la famiglia allargata dell'amica Alessia Marcuzzi, mentre Angelo Pisani è rimasto a Roma per continuare la preparazione dei loro spettacoli teatrali in programmazione, secondo quanto riporta il settimanale Oggi. Che sia un dettaglio di una futura separazione? Eppure c'è chi sostiene che tra i due la passione si sia spenta già da tempo.

La separazione tra Katia e Angelo

«Si è spenta la passione, si vogliono ancora molto bene, si stimano e vogliono il meglio per la figlia Agata», ha rivelato la fonte vicina alla coppia.

Angelo e Katia si vogliono comunque molto bene, mantenendo un clima sereno e pacifico soprattutto per la figlia Agata. Inoltre, i due continueranno sicuramente a vedersi, causa anche gli impegni teatrali e il tour insieme in giro per l'Italia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Aprile 2024, 17:47

